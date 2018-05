Tre gange kunne hold fra AaB Esport hylde et af sine deltagende hold som danmarksmester ved finalerne på Odense Rådhus lørdag.

Efter en lang dag, hvor hold dystede om både at få titlen som vinder af DM og blive udvalgt til at repræsentere Danmark ved verdensmesterskaberne i Taiwan senere på året, kunne det nordjyske hold "Elite" se sig som vinder af YouSee eSportligaen 2018 i Counter-Strike efter en hård kamp mod BES Riptides fra Blåvandshuk i en tætpakket gaming-arena på Odense Rådhus.

Tidligere på dagen var Danmarksmesterskabet i computerspillet League of Legends blevet afgjort med "Delfinerne" fra AaB Esport fra Aalborg, der vandt over holdet FKE Vikings League 1 fra Taastrup. Og også i fifa-turneringen vandt et AaB esport-hold - det skete i en finale mod et hold fra Nyborg Ungdomsskole.

DM-finalerne er kulminationen på en lang sæson i YouSee eSportligaen, hvor over 1.500 esport-spillere fra hele landet har kæmpet om muligheden for at kvalificere sig. DM er de officielle danske mesterskaber. YouSee eSportligaen er Danmarks officielle esport-liga, hvor danskere kan konkurrere i esport med og mod hinanden. Hvert år kårer den officielle Danmarksmester i esport.

Bag den nye esport-liga står Danmarks officielle esport-forbund, eSport Danmark, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Ungdomsringen. YouSee eSportligaen drives af en almennyttig forening, hvis overskud går tilbage til esporten.