Vindinge: Trods skader og afbud havde holdfællesskabets mandskab ingen problemer med at sikre sig årets anden 10-0 sejr, og det giver stadig holdet mulighed for at sikre sig en af de fire øverste pladser, der giver adgang til Serie 2.

- Med en sejr på søndag i FC Kurant, der er en af vores direkte modstandere i kampen om oprykning, ser det fornuftigt ud, da vores restprogram virker noget lettere end vores rivalers, sagde træner, Lars Pedersen, efter fredagens storsejr.

Selv om hans hold scorede mange mål, viste angrebet dog store mangler på koncentration, og brugte minimum det dobbelte antal forsøg. Det bliver der ikke råd til i søndagens opgør, hvor modstanderens forsvar kun har lukket fem mål ind i sine foreløbige seks kampe.

En af holdets syndere var Irhan Elezuvic, der ellers i efteråret scorede mål på stribe, og efter flere afbrændere og offside kendelser imod sig, lykkedes det ham først tre minutter før tid, at komme på scoringstavlen med kampens sidste mål.

Kampens første mål kom allerede i det ottende minut, mens det gik helt galt for udeholdet midt i første halvleg, hvor de på kort tid indkasserede yderligere fem mål. Målene efter pausen var fordelt hen over hele halvlegen, når man ser bort fra Malthe Madsens to scoringer, der faldt i det 73. og 76. minut til hhv. 8-0 og 9-0.

Hjemmeholdets øvrige målscorere var Admir Harba, Anders Krogh Kristensen, Simon Rasmussen, Haris Agic, Jakob Nielsen og Kim Mathiasen. Sidstnævnte med to scoringer.