Liverpool-anfører Jordan Henderson var naturligt skuffet, da Liverpool lørdag aften tabte finalen i Champions League.

I Kijev vandt Real Madrid 3-1, men nederlaget får ikke Jordan Henderson til at gå helt i sort.

- Fodbolden bevæger sig fremad hele tiden. Vi har et VM lige om lidt, så man må bare videre, og den nye sæson begynder lige om lidt. Vi må være stolte over at nå hertil. Det vil gøre ondt i et stykke tid, men vi må videre, siger anføreren ifølge uefa.com.

Liverpool indkasserede to scoringer, hvor keeper Loris Karius så ualmindeligt skidt ud, og superstjernen Mohamed Salah måtte trække sig med en skulderskade efter en halv time.

- Da Salah blev skadet, begyndte de at dominere med bolden. De scorede et mål, der blev annulleret for offside, men vi var stadig med i kampen. Vi troede fortsat på det, men der var et par mål, som måske ikke ville være gået ind andre aftener.

- Vi var ikke gode nok på dagen, men jeg er stolt af spillerne og af vores fans. Jeg håber, vi kan fortsætte og komme i flere finaler og bruge det til at fortsætte fremad, siger Jordan Henderson.