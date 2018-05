Kronprinsesse Mary siger i sin tale til kronprins Frederik, at hun er lykkelig for, at han fejede benene væk under hende, da de i sin tid lærte hinanden at kende.

- Livet med dig er aldrig kedeligt, siger hun, da hun som den sidste taler ved gallamiddagen på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag.

Det skete, umiddelbart efter at Lis Sørensen, som er en af kronprinsens yndlingskunstnere, havde sunget "Fuld af nattens stjerner" sammen med Københavns Drengekor.

Royal Run var startskud til kronprinsens fødselsdagsuge Kronprins Frederik indledte sin fødselsdagsfejring med at løbe Royal Run 21. maj.



Læs her, hvordan 50-års fødselsdagen allerede er blevet fejret og skal fejres lørdag aften samt søndag.



* 22. maj - protektioner: Kronprinsen var vært ved en reception for sine protektioner om bord på kongeskibet "Dannebrog". Blandt de indbudte var repræsentanter fra Dansk Design Center, Red Barnet, Dansk Tennis Forbund og Det Udenrigspolitiske Selskab.



* 23. maj - fejring i Aarhus: Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary begyndte dagen med et besøg i Filmby Aarhus, hvorefter de deltog i åbningen af Det Internationale Sejlsportscenter på havnefronten. Om eftermiddagen åbnede kronprinsen et forskningscenter, Crown Prince Frederik Center for Public Leadership, på Aarhus Universitet.



* 24. maj - portrætafsløring: Den australske billedkunstner Ralph Heimans har malet et portræt af kronprinsen, som blev afsløret på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Portrættet kan ses fra 25. maj til 2. september. I samme periode viser slottet en udstilling om kronprinsens livsforløb.



* 26. maj - fødselsdag: Klokken 12 trådte dronningen, kronprinsparret og deres fire børn ud på balkonen på Frederik VIII's palæ på Amalienborg. Om aftenen har dronningen indbudt til gallataffel på Christiansborg Slot. Kronprinsparret ankommer i karet.



* 27. maj - fødselsdagsshow: Kronprinsen og den øvrige kongelige familie overværer DR's fødselsdagsshow "Hele Danmark fejrer Kronprinsen".



Kilde: Kongehuset.

Kronprinsesse Mary indleder med en opsummering af kronprinsens mange roller: far til fire, frømand, musikelsker, militærmand.

- Og min mand, siger hun.

Hun taler om, hvor svært det er at indfange ham som menneske, fordi han rummer så mange facetter.

- Du er et sammensat menneske. Kompleks og ligetil på en gang. Du kender dig selv og er dig selv. Deri er kernen, der binder det hele sammen, siger kronprinsesse Mary.

Hun siger, at han fortæller de samme vittigheder gang på gang, og at han selv griner ad dem.

- Hvis vi sidder på en restaurant, og tjeneren spørger, om du er "Finish'", så er det helt sikkert, at du svarer "no, I'm Danish".

Hun kommer også ind på hans forhold til de fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent.

- De føler, at du tror på dem, også når de selv tvivler. Når du en sjælden gang bliver sur, er du som din far - hurtig til at komme videre. Du finder nemt barnet i dig selv, og dine børn elsker, når du leger med dem.

FAKTA: Sirius-venner med til gallafest for kronprinsen Der er lørdag aften dækket op til fest i Riddersalen på Christiansborg Slot, hvor dronning Margrethe er vært for et gallataffel i anledningen af sin ældste søn kronprins Frederiks 50-års-fødselsdag.



360 gæster - inklusive kronprins Frederik selv - er på gæstelisten.



Listen bærer præg af, at gallataflet er et officielt arrangement. Således er blandt andre den samlede regering, partiledere, departementschefer og tidligere statsministre indbudt.



Se her et udsnit af, hvem der ellers er inviteret til gallafesten i Riddersalen:



* Prins Joachim, prinsesse Marie og prins Nikolai.



* Prinsesse Benedikte, hendes datter prinsesse Alexandra og søn, prins Gustav, der er henholdsvis kronprins Frederiks kusine og fætter.



* Sveriges kong Carl Gustaf og dronning Silvia samt kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel.



* Norges kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.



* Grækenlands eksdronning Anne Marie og ekskong Konstantin samt deres børn, der er fætre og kusiner til kronprins Frederik.



* Repræsentanter fra henholdsvis den belgiske, hollandske og luxembourgske kongefamilie.



* Professor i statskundskab Erik Albæk, der var en af kronprins Frederiks undervisere under hans studier på Aarhus Universitet.



* Kolleger fra Sirius-patruljen Søren Bredvig og Jeppe Handwerk.



* Forfatter Jens Andersen, der har skrevet biografien "Under Bjælken" om kronprins Frederiks liv.



* Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach.



* Generalsekretær for Røde Kors Anders Ladekarl.



* Formand for Frivilligrådet Mads Roke Clausen.



* Landsformand for DGI Søren Møller.



* Billedkunstner Olafur Eliasson.



* Administrerende direktør for TV2 Merete Eldrup.



* Generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn.



Kilder: Kongehuset.dk, kongeligeslotte.dk.

- Men du skal også vide, at de synes, du er en dårlig taber, siger Mary.

Hun takker kronprinsen for at have støttet hende i rollen som kronprinsesse.

- Du har om nogen støttet mig i at finde fodfæste i den verden, som nu er vores, siger kronprinsessen der slutter med ordene:

- Tillykke. Jeg elsker dig.

Foruden kronprinsessen talte dronningen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved middagen.