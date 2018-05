Meget har kronprins Frederik nået, og meget har han oplevet i løbet af sit 50 år lange liv. Men det har ikke altid været lige let.

Det erkender hans mor, dronning Margrethe, i sin tale til fødselaren lørdag aften ved et gallataffel på Christiansborg Slot.

- At være Kronprins er slet ikke let, når man er ganske ung og søgende. Men du fandt selv din vej, og for hver gang du begyndte et nyt afsnit, viste du den styrke, der bor i dig.

Royal Run var startskud til kronprinsens fødselsdagsuge Kronprins Frederik indledte sin fødselsdagsfejring med at løbe Royal Run 21. maj.



Læs her, hvordan 50-års fødselsdagen allerede er blevet fejret og skal fejres lørdag aften samt søndag.



* 22. maj - protektioner: Kronprinsen var vært ved en reception for sine protektioner om bord på kongeskibet "Dannebrog". Blandt de indbudte var repræsentanter fra Dansk Design Center, Red Barnet, Dansk Tennis Forbund og Det Udenrigspolitiske Selskab.



* 23. maj - fejring i Aarhus: Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary begyndte dagen med et besøg i Filmby Aarhus, hvorefter de deltog i åbningen af Det Internationale Sejlsportscenter på havnefronten. Om eftermiddagen åbnede kronprinsen et forskningscenter, Crown Prince Frederik Center for Public Leadership, på Aarhus Universitet.



* 24. maj - portrætafsløring: Den australske billedkunstner Ralph Heimans har malet et portræt af kronprinsen, som blev afsløret på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Portrættet kan ses fra 25. maj til 2. september. I samme periode viser slottet en udstilling om kronprinsens livsforløb.



* 26. maj - fødselsdag: Klokken 12 trådte dronningen, kronprinsparret og deres fire børn ud på balkonen på Frederik VIII's palæ på Amalienborg. Om aftenen har dronningen indbudt til gallataffel på Christiansborg Slot. Kronprinsparret ankommer i karet.



* 27. maj - fødselsdagsshow: Kronprinsen og den øvrige kongelige familie overværer DR's fødselsdagsshow "Hele Danmark fejrer Kronprinsen".



Kilde: Kongehuset.

- Du lærte at bide tænderne sammen og du gennemførte løbet, siger hun.

Dronning Margrethe minder om, hvor stolte kronprinsens mormor, dronning Ingrid, og hans far, prins Henrik, ville have været, hvis de endnu havde levet og kunne være med til at fejre kronprinsens 50-års-fødselsdag.

- Også han så, hvordan du udviklede dine evner år for år, siger dronning Margrethe med henvisning til prins Henrik, som afgik ved døden i februar i år.

Dronning Margrethe er den første, der holder tale ved taflet, som finder sted i Riddersalen på Christiansborg. 360 gæster er inviteret til festen.

Hun nævner endvidere, at hele Danmark i disse dage slutter op om kronprins Frederik og glæder sig over det, han gør.

Blandt andet har fødselaren oplevet nationens opbakning i forbindelse med Royal Run, der blev afholdt i Danmarks fem største byer anden pinsedag, og hvor kronprins Frederik selv var deltager.

FAKTA: Sirius-venner med til gallafest for kronprinsen Der er lørdag aften dækket op til fest i Riddersalen på Christiansborg Slot, hvor dronning Margrethe er vært for et gallataffel i anledningen af sin ældste søn kronprins Frederiks 50-års-fødselsdag.



360 gæster - inklusive kronprins Frederik selv - er på gæstelisten.



Listen bærer præg af, at gallataflet er et officielt arrangement. Således er blandt andre den samlede regering, partiledere, departementschefer og tidligere statsministre indbudt.



Se her et udsnit af, hvem der ellers er inviteret til gallafesten i Riddersalen:



* Prins Joachim, prinsesse Marie og prins Nikolai.



* Prinsesse Benedikte, hendes datter prinsesse Alexandra og søn, prins Gustav, der er henholdsvis kronprins Frederiks kusine og fætter.



* Sveriges kong Carl Gustaf og dronning Silvia samt kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel.



* Norges kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.



* Grækenlands eksdronning Anne Marie og ekskong Konstantin samt deres børn, der er fætre og kusiner til kronprins Frederik.



* Repræsentanter fra henholdsvis den belgiske, hollandske og luxembourgske kongefamilie.



* Professor i statskundskab Erik Albæk, der var en af kronprins Frederiks undervisere under hans studier på Aarhus Universitet.



* Kolleger fra Sirius-patruljen Søren Bredvig og Jeppe Handwerk.



* Forfatter Jens Andersen, der har skrevet biografien "Under Bjælken" om kronprins Frederiks liv.



* Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach.



* Generalsekretær for Røde Kors Anders Ladekarl.



* Formand for Frivilligrådet Mads Roke Clausen.



* Landsformand for DGI Søren Møller.



* Billedkunstner Olafur Eliasson.



* Administrerende direktør for TV2 Merete Eldrup.



* Generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn.



Kilder: Kongehuset.dk, kongeligeslotte.dk.

- Med iver og energi går du ind for alt, hvad du har med at gøre, og det sætter spor, hvor end du kommer frem, siger dronning Margrethe.

Også kronprinsens egen familie bliver fremhævet som et stort lyspunkt i både hans og dronningens tilværelse - og i danskernes øjne.

- Du og Mary har formået at skabe et trygt og varmt familieliv, samtidig med at I sammen og hver for sig påtager jer opgaver, som fører jer vidt omkring.

FAKTA: Sommerbuk og spidskål til kronprinsen fødselsdag Der bliver serveret mad for flere end 300 gæster, når kronprins Frederiks 50-års-fødselsdag lørdag aften fejres i Riddersalen på Christianborg.



Det danske forår har sat sit tydelige præg på menuen, og så er der produceret en særlig vin til anledningen: "S.A.R. Le Prince Heritier Frederiks 50 Ans - 26.05.2018."



Se hele menuen her:



* Aspargesflan.



* Vild brøndkarse og fjordrejer.



* Ryg af dansk sommerbuk.



* Spidskål, nye danske kartofler og morkelsauce.



* Roqueforttærte.



* Rabarber- og citronmousse.



Vin:



* "La Cigaralle du Prince 2014", Cahors.



* "S.A.R. Le Prince Heritier Frederiks 50 Ans - 26.05.2018", Cahors.



* Moët et Chandon, Cuvée M&H Special.



Den Kongelige Livgardes Musikkorps står for musikken under gallataflet.



Kilde: Kongehuset.dk.

- I gør Danmark større, og I gør Danmark ære. I gør mig så glad!