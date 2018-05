Malerfirmaet Muehlhan med hovedsæde i Middelfart ansætter masser af nye medarbejdere over hele landet. Store opgaver med boreplatforme og vindmøller giver kraftig fremgang.

Udviklingen i overflade-koncernen Muehlhan spurter afsted i disse år. Omsætningen vokser voldsomt, overskuddet er rekordhøjt, og der bliver ansat nye medarbejdere i stort tal fra hovedkvarteret i Middelfart. Virksomheden er mest kendt for at overfladebehandle - det vil især sige at sandblæse og male - vindmølletårne og -vinger. Det har den blandt andet gjort i en årrække på en fabrik i Vissenbjerg. Vindmøllearbejdet er i fremgang, men i de seneste år er arbejdet på boreplatforme i den danske del af Nordsøen vokset endnu mere og er en stor del af årsagen til fremgangen i Muehlhans nye regnskab for 2017. Muehlhan A/S Hjemsted: MiddelfartCVR-nummer: 26 24 42 18



Direktion: Jens Mørk



Bestyrelse: Andreas Krüger (formand), Stefan Müller-Arends (næstformand), Jens Mørk



Regnskabstal 2017:



Bruttofortjeneste: 211 millioner kroner (2016: 109)



Overskud af drift: 19 millioner kroner (2016: 12)



Overskud før skat: 12 millioner kroner (2016: 5)



Overskud efter skat: 9 millioner kroner (2016: 4)



Egenkapital: 29 millioner kroner (2016: 20)



Antal ansatte: 310 (2016: 170)



Hertil kommer aktiviteterne i Muehlhan Wind Service som ejes med 51 procent

Vokser kraftigt i Nordsøen

Firmaet sørger også for overfladerne på offshore-installationerne. Men derudover beskæftiger den stilladsarbejdere, isolatørerne, klatrere og riggere på de platforme, der nu ejes af franske Total og tidligere var en del af A.P. Møller - Mærsk-koncernen. Tidligere var der mange forskellige underleverandører, der arbejdede på platformene, men nu har ejeren indgået en totalaftale med dels Semco og dels Muehlhan om alt arbejdet med vedligeholdelse, og det har skabt travlhed hos Middelfart-virksomheden. - I foråret søgte vi folk til 150 stillinger i Nordsøen, og det lykkedes os at få 1500 ansøgninger. Det lyder som mange, men vi havde gjort et stort arbejde for at gøre opmærksom på jobbene - samarbejde med AMU-centre, kontakt med virksomheder, der fyrede, deltagelse i jobmesser og den slags, siger direktør Jens Mørk, Muehlhan. De ansatte i Nordsøen arbejder i to uger og holder derefter fri i tre uger. De kommer fra hele Danmark - enkelte tager til Thailand, når de har fyraften - men det er et sikkerhedskrav, at de er dansktalende.

Købte stilladsfirma i Odense