Studietur

Det gav et godt bidrag til klassekassen, at 7.nb. gravede lidt over 1.500 bolde op fra et kæmpe læs sø-slam.

Sammen med resten af klassen gravede og samlede de 1.500 golfkugler sammen fra et kæmpe læs snasket sø-slam på en mark vest for Fredericia.

Fredericia: - Det var faktisk ikke så ulækkert, forsikrer de fem piger fra 7.nb. på Kirstinebjerg Skolen Afdelingen Havepladsvej. De taler om et stykke arbejde, som man ellers godt kunne tro, at teenagepiger ville finde så ulækkert.

Så sammen med Fredericia Kommune, som var taknemmelig for rensning af slammet, udleverede klubben en check på 7.500 kroner. De penge indgår nu i 7.nb's budget for en kommende studierejse til Østrig.

Fredericia Golf Club ville gerne have de mange bolde tilbage. De kan nemlig bruges til træning og som udlån til spillere, der overvejer at gå til golf, men lige vil teste spillet først.

Det er ikke utænkeligt, at der stadig er en del oversete golfbolde tilbage i slammet, som ligger i et lag på cirka en halv meter, mener Thomas Maigaard.

Arbejdet med at samle boldene tog et par timer. Arbejdet bagefter med at rense dem og sortere dem tog et par dage. Og først efter yderligere et par dage var rengøringen af elever og tøj afsluttet.

- Undervejs sad vi fast i slammet. Så fire klassekammerater havde til opgave at trække os andre fri, når vi sad fast. De løb rundt med brædder og hjalp til, fortæller de fem piger, mens de nyder en is i skyggen på golfklubbens terrasse.

Arbejdet var beskidt - meget beskidt. Men ikke ulækkert, forsikrer de. I hvert fald ikke så ulækkert.