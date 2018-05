Skyerne hænger tungt over hovedstaden, mens kronprins Frederik og kronprinsesse Mary kører til gallataffel fra deres palæ på Amalienborg til Christiansborg Slot.

Kareten er den samme, som kronprinsen benyttede, da han fyldte 18 år i 1986. Dengang for 32 år siden var det med sin mor, dronning Margrethe, ved sin side.

Kareten, en såkaldt barouche, blev også brugt, da den daværende tronfølger Margrethe blev gift med Henri de Monpezat i 1967.