Der skal ske et mindre mirakel, hvis det skal ende med en dansk golfsejr i PGA Championship på Wentworth.

Lucas Bjerregaard og Lasse Jensen rykkede lørdag ned på en delt 11.-plads, hvor de har seks slag op til førstepladsen i turneringen, der har en samlet præmiesum på 52 millioner kroner.

De to danskere indledte lørdagen på en delt niendeplads, men runder i 71 slag - et under banens par - betød, at de faldt en anelse tilbage i den samlede stilling.

Bjerregaard leverede fem birdies og fire bogeys, mens Lasse Jensen blev noteret for fire birdies og tre bogeys.

Førstepladsen deles af nordireren Rory McIlroy og italienske Francesco Molinari, der var helt forrygende lørdag med en runde i 66 slag - seks under par.

Efter åbningsdagen var Lucas Bjerregaard oppe at snuse til sejren, da han overnattede på førstepladsen. En skidt runde fredag sendte dog nordjyden ud af den absolutte topstrid.

Thorbjørn Olesen er placeret langt tilbage, mens Thomas Bjørn og Jeff Winther missede cuttet til weekendens to finalerunder.