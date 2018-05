Håndboldstjernen Mikkel Hansen og Paris Saint-Germain missede lørdag en plads i Champions League-finalen, da pariserne tabte semifinalen med 28-32 til Nantes.

Nantes førte det meste af tiden, men Mikkel Hansen havde muligheden for at udligne i slutfasen, hvor han også brændte et straffekast.

- Det er hårdt lige nu, men sådan er sport, siger Mikkel Hansen til TV2 Sport.

- Vi hænger efter hele kampen igennem. Når vi ikke spiller på et højere niveau, så har vi heller ikke fortjent at komme i finalen. Vi laver for mange fejl, siger han.

Den 30-årige dansker er heller ikke tilfreds med sine to afbrændere, der prompte blev straffet med Nantes-scoringer i den anden ende.

- Det var lidt kendetegnende for vores kamp, at vi smed for mange bolde væk. Gør man det mod Nantes, bliver man straffet, siger Mikkel Hansen.

Ved pausen var det undertippede Nantes-hold foran 17-14, og det nåede også at blive 20-14 i begyndelsen af anden halvleg.

I slutfasen begyndte PSG at hale kraftigt ind, og med fire og et halvt minut tilbage fik norske Sander Sagosen reduceret til 28-29 for PSG. På det tidspunkt så det ud til, at pusten var ved at gå af Nantes.

Med sine afbrændere i de sidste to-tre minutter kom Mikkel Hansen dog til at spille en uheldig hovedrolle.

PSG skal søndag spille bronzekamp mod enten Montpellier eller makedonske Vardar, der mødes i den anden semifinale ved weekendens Final 4-stævne i Köln.