Det er for fattigt, hvis Odense ikke har råd til at bevare siloer på havnen. Det er dem, der kan fortælle, hvad havnen var engang, og det er ved at være sidste udkald for at bevare et miljø, siger arkitekt Jesper Thyge Brøgger.

Hvis der ikke er økonomiske kræfter til at bevare og bringe siloerne på Odense Havn i spil nu, hvornår så? Opsvinget ligger lige til at udnytte, og det er en enestående chance for at bevare et unikt miljø. Til glæde for havnen og dens beboere. Til glæde for os alle, siger Jesper Thyge Brøgger, Odense-arkitekt med renoveringen af det offentlige slagtehuse som en af de store opgaver på sit visitkort.

“ Jeg køber under ingen omstændighederne forklaringen om, at siloerne ikke kan bære en ombygning til nye formål. [i]Jesper Thyge Brøgger, arkitekt[/i]

- Siloerne er så karakteristiske for havnen, og det ville være ærgerligt, hvis de også forsvandt. Der kan måske bygges flere boligkvadratmeter, hvis de er væk, men det betyder så også, at et meget unikt miljø er væk. Det er uerstatteligt, og har du fjernet det, er det uigenkaldeligt. Havnen bliver kedsommelig med alt for meget kedeligt byggeri og uattraktivt byggeri. Der vil være nogle enkelte spændende oplevelser som for eksempel Det Nordatlantiske Hus, siger arkitekten.

- På havnefronten i København er der bevaret karakteristiske siloer på for eksempel Islands Brygge. De er ganske vist blevet til et lidt for privat område, men hvis du står på den anden side af havneløbet, så markerer de med deres cylindriske form, at havnen var her, fortæller Jesper Thyge Brøgger.