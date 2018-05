Brian Skov Nielsen, Enhedslisten: - Jeg forstår ønsket om at bevare siloerne og det historiske og det industrielle udtryk, de udgør på havnen. Udfordringen er, at de umiddelbart næppe er egnet til at bygge om til nye formål. Ingen ved med sikkerhed, hvad man kan og ikke kan gøre, men det vil være væsentligt dyrere at bygge siloerne om end at rive dem ned og bygge noget nyt. Udfordringen er, at kvadratmeterpriserne i Odense næppe er høje nok til, at nogen investor vil kunne se fidusen i at bygge siloerne om til boliger - og i øvrigt vil kvadratmeterpriserne i så fald skulle op på et niveau, hvor området ender som en ghetto for de mest velhavende. Som jeg ser det, er det reelle alternativ til at rive dem, at de bliver stående tomme og forfalder. Det er realiteten. Jeg mener, slaget bør stå, når vi udformer lokalplanen for et nyt byggeri. Her kan vi stille krav til materialer og udtryk, så vi bevarer det industrielle udtryk og plads til almindelige mennesker. Arkivfoto

Kristian Guldfeldt, Konservative: - For os er det vigtigt, at vi bevarer så meget som muligt af det industrielle indtryk på Odense Havn. Og det har været muligt at gøre med Muus' Pakhus. I forhold til siloerne - og med den baggrund, som vi fik fra forvaltningen - har det simpelthen ikke kunnet lade sig gøre at bevare dem. Det skyldes både den byggetekniske del og muligheden for at finde investorer og så videre. Jeg kan forstå på den verserende debat, at man drager paralleller til Norge og København, hvor sådan noget i den her stil er blevet bevaret, men det er svært at drage en til en sammeligninger uden at tage de enkelte bygningers tilstand i betragtning. Og så er der stor forskel på, om du bygger i Oslo eller i Odense i forhold til de kvadratmeterpriser, det efterfølgende kan sælges til. Foto: Vibeke Volder

Anders W. Berthelsen, Socialdemokratiet: - På Odense Havn er der mange bygninger, der absolut skal bevares. Men der er også bygninger, der er knap så bevaringsværdige. Sagen handler om et kompleks af industrianlæg, hvoraf vi har valgt at bevare den ældste del, Muus? Pakhus fra 1885, også selv om det er i en ret dårlig stand. Vi vælger at bevare pakhuset, fordi det fortæller et stykke havnehistorie, som vi vil værne om, og fordi bygningen er unik. De øvrige dele af komplekset på Siloøen er fra 1950?erne og 1960?erne. De er efter vores opfattelse ikke lige så spændende, og dem kan en investor derfor vælge at nedrive. Næste skridt er, at der skal laves en lokalplan, og her skal vi være opmærksomme på, at Siloøen er en markant placering, som fortjener et nyt markant byggeri. Vi skal også huske at være opmærksomme på, at der skal være plads til både den organiserede og uorganiserede kultur på havnen. Jeg ser gerne, at Muus? Pakhus og de kommende bygninger også kommer til at indeholde kulturelle tilbud.