Hvorfor hedder byen Odense? Hvad er Odenseliljen? Hvor lå Helvedeshuset? Det er nogle af de spørgsmål, man igennem en årrække har kunnet få svar på i Fyens Stiftstidendes mandagsrubrik "Spørg om Odense" og på Historiens Hus' netleksikon "Om Odense".

Nu bliver alle artiklerne lagt over i et nyt hjemmesideformat, og i den anledning afholder Stadsarkivet en specialudgave af sin velkendte torsdagsmik. Stadsarkivar Jørgen Thomsen er vært for arrangementet, hvor man dykker ned i Odenses historie og trækker linjer op til i dag. Stadsarkivaren og arkivarerne fra Historiens Hus holder små oplæg, og du er mere end velkommen til at stille dine egne spørgsmål og måske få et svar. Glæd dig til et arrangement med skarpe vinkler og sjove facts. Som altid er der også kaffe, te og rundstykker på programmet.

Tid og sted: Torsdag den 31.5 kl. 10.00-12.00 i Historiens Hus, Klosterbakken 2.Pris: Kr. 40, hvilket inkluderer kaffe/te og et rundstykke. Billetter kan købes og reserveres i Historiens Hus. Reserverede billetter skal afhentes senest 15 minutter før foredragets begyndelse.