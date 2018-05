Fodbold: Det blev et sandt - og underholdende - bunddrama i 2. divisions kvalifikationsspil, da Næsby Boldklub var på besøg hos traditionsklubben Brønshøj.

Hjemmeholdet spillede 50 minutter med 10 mand efter udvisning af Lissau, og med det in mente kom Næsby "planmæssigt" foran med 1-0 11 minutter inde i anden halvleg ved måltyven Nicklas Stockholm.

Alligevel lykkedes det et Brønshød i undertal at sætte kniven for struben af fynboerne med to mål af Bechmannn i det 60. og 66. minut.

- Vi forvaltede vort overtal rigtig dårligt, efter vi var kommet foran 1-0. Holdet fik nærmest et black out i 10 minutter, og det skal vi selvfølgelig hjem og studere nærmere, hvorfor skete, lyder det fra cheftræner Kristoffer Johannsen.

Han er skuffet over, at det kun blev til et point i kampen for at undgå nedrykning og tilføjer:

- Holdet spillede en fantastisk første halvleg, og Brønshøjs udvisning kom da også i ren frustration. Holdet viste heldigvis også mental styrke, da det rejste sig efter at være kommet bagud, og rent faktisk pressede vi på i de sidste minutter for at få tre point med hjem.

Et nederlag ville have været nærmest katastrofalt for Næsby som tredjesidst i en række, hvor de fire nederste rykker ud. Men med Stockholms reducering syv minutter før tid lever Næsby fortsat.

Næsby er godt nok stadig tredjesidst men har dog "kun" to point op til netop Brønshøj på den første plads, der betyder overlevelse.

Der mangler kun tre runder, hvor Næsby har to udekampe mod Odder og AB og slutter af med en hjemmekamp mod bundholdet IF Lyseng.

- Vi må se, hvad vi kan gøre i de tre sidste kampe, som det lyder fra Kristoffer Johannsen.