På en afventende taktik lykkedes det Munkebo at holde Tved væk fra nævneværdige chancer i kampens første time. Mads Kjærgaard og Mike Halstrøm bragte Munkebo foran, og 3-0 havde været mere passende lød bulletinerne fra Tved.

En taktisk Tved ændring med mere spil over fløjene gav bonus med to mål efter et kvarter ved Mikkel Hansen og Nicolai Hansen. I slutminutterne scorede Lukas Freno to mål mere. (KAI)