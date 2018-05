Båring: Man siger jo, at græsset er grønnere på den anden side af hækken, og bor man i Båring, så passer det rent faktisk. Lørdag formiddag blev BGFs kunstgræsbane indviet, og det gik ikke stille af sig. Hele byen var inviteret med.Banen har været undervejs i to et halvt år. Først blev der lavet en projektbeskrivelse, så skulle der søges fonde, og tanken var, at man selv ville finansiere banen helt uden om kommunen.- Vi fandt sponsorer og lokale entreprenører, der ville hjælpe. En lokal vognmand, entreprenør og el-installatør har arbejdet gratis og lavet banen, forklarer Knud Henning Andersen, der er fodboldformand og primus motor på at få opført kunstgræsbanen. Det tog et halvt år at få søgt de penge, banen kostede, og det var i alt 1.2 millioner kroner. Banen blev dog forsinket et halvt år, da kommunen afventede, hvordan man skulle forholde sig til nye miljøbestemmelser. Gummigranulatet skulle være miljøvenligt, og dette medførte en merudgift på 200.000 kroner. Selv om projektet egentlig var tiltænkt at skulle fødes uden om Middelfart Kommune, blev kommunen alligevel involveret, idet man ville dække den merudgift, der ville komme på det miljøvenlige gummigranulat.