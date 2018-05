Jürgen Klopp og Xabi Alonso mener, at Liverpool har redskaberne til at knække Real Madrid. Men det kræver en mental balancegang.

Real Madrid har erfaringen, finale-uovervindeligheden, topscoreren og eksperternes opbakning.

Liverpool har en trup af finale-grønskollinger og en manager, der har tabt fem ud af karrierens seks finaler.

Som sådan ligner lørdagens Champions League-finale en lækkerbisken for storklubben fra Madrid.

Men holdet fra Merseyside har turneringens farligste og mest sprudlende angreb, og hvad truppen mangler i erfaring, kan den opveje med begær, knofedt og vovemod, vurderer manager Jürgen Klopp.

- De er mere erfarne. Det er et faktum.

- Hvis der er et erfaringsmarked, burde de sælge den, for så ville de være endnu rigere, end de er i forvejen, siger Liverpools tyske manager ifølge Reuters.

Men Klopp mener ikke, at erfaring er det altafgørende.

- Erfaring er meget vigtig i livet, men det er ikke den eneste vigtige ting i livet og slet ikke i fodbold.

- Det er en fordel at være mere erfaren, men man kan udligne det med begær, parathed, indstilling og arbejdsindsats, og det er det, jeg elsker ved fodbold.

Den tidligere fodboldspiller Xabi Alonso gjorde karriere både hos Liverpool og Real Madrid. Han vandt Champions League med begge klubber i henholdsvis 2005 og 2014.

Spanieren mener, at alle Liverpools gode intentioner skal bakkes op af styr på nerverne.

- For alle Liverpool-spillerne er det den første Champions League-finale. De skal kunne håndtere den følelsesmæssige side, som er næsten lige så vigtig som den fodboldmæssige side, siger Alonso til AFP.

- Hvis de kan finde den rigtige balance mellem spænding og motivation, vil det være den bedste indgangsvinkel, siger han.

I angrebet råder Liverpool over Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané, som i kamp efter kamp har drevet modstandernes forsvar tæt på vanvid. Tilsammen har de scoret 29 mål i 12 Champions League-kampe i denne sæson.

På den anden side har Real Madrid undervejs til finalen taget flere tunge slag til kæben og står alligevel igen i den slutkamp, som holdet har vundet hver eneste af de tre gange, det har nået den i løbet af de seneste fire år.

Klopp har i sin karriere som cheftræner stået i seks store finaler.

Kun den første, i 2012, har han vundet. Siden har han tabt en Champions League-finale og to pokalfinaler med Dortmund samt en Liga Cup-finale og en Europa League-finale med Liverpool.

Nu står han som chef for Liverpool i klubbens første Champions League-finale i 11 år.

Den opgave vil han løse med mod. Både i forhold til sin egen insisteren på at holde fast i spilkonceptet og i spillernes attitude på banen. De skal turde angribe.

- Vi vil gøre alt for at vise drengene, hvorfor det giver mening at være meget modige i denne kamp. Det er ikke nemt at være modig mod Manchester City og Roma, men det var drengene.

- Vi har allerede masser af gange i denne Champions League-sæson gjort alle de ting, vi skal gøre i finalen. Nu skal vi gøre dem igen mod et meget stærkt hold, siger Klopp.

Real Madrid er især båret af Cristiano Ronaldo, som med sine 15 mål er topscorer i turneringen.

Finalen spilles i Kijev lørdag klokken 20.45