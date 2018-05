Efter 11 kampe uden sejr lykkedes det for et hårdt prøvet Marienlyst-mandskab at slå FC Sydvest lørdag eftermiddag. To scoringer af Jonas Hvilsom sikrede 2-1 sejren ved Marienlystcentret.

Fodbold: Otte spillere var ude med skader forud for Marienlysts hjemmekamp mod FC Sydvest. Undervejs i kampen måtte både Mads Aasgaard og Mads Jørgensen så forlade banen i utide. Alligevel lykkedes det for holdet at køre en 2-1-sejr hjem mod bundholdet FC Sydvest.

- Jeg er rigtig stolt af drengene, for det er altså op ad bakke med så mange ude. Men vi leverer en god vare i dag og kører den hjem, sagde assistenttræner Ole Stangerup efter kampen til Sport Fyn.

I dagens anledning var han forfremmet til chef, idet Carsten Hemmingsen var i Sverige for at se sin søn spille fodbold for OB.

- Det blev lidt en sommerkamp på mange måder, hvor det handlede om at have ro og tålmodighed. Og for os var det bare et spørgsmål om at finde en rytme igen, sagde Ole Stangerup.

Han havde en fornemmelse af, at kampens første mål ville blive afgørende.