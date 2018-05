Regn- og tordenvejr over København kan betyde, at kronprinsparret skal ændre planer for karettur gennem byen.

Lørdag aften klokken 19.30 skal kronprins Frederik og kronprinsesse Mary køre i karet gennem København fra Amalienborg til Christiansborg, hvor der i anledningen af kronprinsens 50-års-fødselsdag bliver afholdt gallataffel.

Indtil det sidste er der dog uvished om, hvorvidt vejret vil være med fødselaren og tillade en tur i åben karet, som det er planlagt.

Der er nemlig risiko for kraftig regn og tordenbyger over København i tidsrummet, hvor kronprinsparrets skal ud at køre. Det oplyser DMI.

- Der kan sagtens komme en periode på 10 til 20 minutter med regn. Og det kan blive ret kraftigt.

- Men hvis prognoserne har helt ret, bliver det først i slutningen af karetturen, hvis bygerne kommer, siger vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard fra DMI.

Hvis vejret ikke tillader kørsel i åben karet, bliver turen gennemført i en lukket karet. Det har staldmesteren for de kongelige stalde oplyst til DR.

Først cirka en halv time inden karetturen vil DMI med stor sikkerhed kunne fastslå, om regn- og tordenvejret, som ventes at opstå over Øresund, kommer til at strejfe ruten i København.

- Det kan jo være, at bygerne slet ikke kommer. Vi vurderer, at der er 50 procent risiko for vand i hovederne, siger Bolette Brødsgaard fra DMI lidt efter klokken 17 lørdag eftermiddag.

Kareten med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary kører fra Amalienborg via Frederiksgade, Bredgade, gennem Fredericiagade, Store Kongensgade og over Kongens Nytorv.

Herefter går turen videre ned ad Strøget til Højbro Plads, gennem Kirkeløngangsporten og ind på Christiansborg Slot.

Lørdag eftermiddag har der været flere kraftige, men korte byger over hovedstadsområdet. Fra klokken 20 og resten af aftenen ventes der til gengæld tørvejr i København.