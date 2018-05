Sult og motivation har været et tema før lørdagens Champions League-finale i ukrainske Kijev.

Real Madrid kan vinde Champions League for fjerde gang på fem år og for tredje gang i træk. Og 13. gang i historien. Flest af alle.

Lørdag står Liverpool i vejen i finalen. Den engelske Premier League-klub har vundet Champions League fem gange, men ikke siden 2005.

Derfor er der talt meget om, at sulten og motivationen for at vinde kan være større hos Liverpool.

Men det afviser Real Madrid-træner Zinédine Zidane, og franskmanden bliver fornærmet over at skulle tale om manglende sult i den spanske klub.

- Hvordan kan nogen påstå, at de er mere sultne end os? Vi har chancen for at vinde Champions League for tredje gang i træk, siger Zidane ifølge AFP.

Han mener tværtimod, at Real Madrid-spillerne er grådige efter mere succes.

- Ingen kan sige til os, at vi er mindre sultne. Jeg kan ikke tale på vegne af vores modstander, men vi vil gerne understrege, at vi altid vil have den samme motivation.

- Ingen skal fortælle os, at vi ikke er lige så sultne som resten. Vi er Madrid, og til trods for det, vi har vundet, så vil vi altid have mere, og vi vil give alt for at forbedre os, lyder det fra Zidane.

Real Madrids erfaring fra de seneste års hyppige finalekampe bliver dog ingen fordel, mener Zidane.

- Mange af Liverpools spillere har ikke spillet en finale. Og hvad så? De kommer til at gå ud og give alt for at vinde, og det skal vi være klar til.

- De har ikke vundet turneringen i mange år, mens vi vandt sidste år. Men det spiller ingen rolle, begge hold ønsker at vinde, siger Zidane.

Toni Kroos, som har været med til at vinde Champions League de seneste to sæsoner med Real Madrid, mærker heller ingen mæthed i truppen.

- Jeg mener, at begge hold er sultne, og jeg ser ikke en favorit. Man kan ikke være et dårligt hold, hvis man når en Champions League-finale. Og Liverpool slog Manchester City, en af de store favoritter.

- Men jeg kan ikke se, hvorfor Liverpool skulle have mere sult end os. Hvis man ender i tre Champions League-finaler i træk, så viser det, at motivationen er i top.

- Hvis ikke, så slår man ikke Paris Saint Germain, Juventus og Bayern München, siger Kroos med henvisning til holdets vej til finalen.

Den tyske midtbanespiller forventer et aggressivt Liverpool-mandskab med en meget hurtig angrebskæde.

- Liverpool presser modstanderen meget i alle 90 minutter. Men vi kan stoppe dem, siger Kroos.

Finalen mellem Real Madrid og Liverpool fløjtes i gang lørdag klokken 20.45.