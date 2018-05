Otterup: Sol, sand, strand og vand ... en kvinde og en mand, lyder omkvædet på en ægte dansk klassiker fra John Mogensen, og det var stort set opskriften på weekendens hyggelige strandfestival i Otterup. Eneste lille sky på en ellers smuk majhimmel var, at arrangør Pia Longet godt kunne have ønsket sig lidt flere kvinder og mænd på Torvets strand midt på dagen.

I løbet af dagen kunne gæsterne følge de to professionelle hollandske sandkunstnere skabe nogle fantastiske havmonstre, der var badebassiner til børnene, smagsprøver på grillet fasan hos Otterup og Omegns Jagtforening og mulighed for at se og røre ved en havkajak.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds. Der var mange mennesker fra start, hvor vi blandt andet serverede gratis rundstykker, og der kommer mange til Perlen Reunion-festen i aften, men midt på dagen er det tyndet det lidt ud, indrømmer Pia Longet, der ikke kan afgøre om det var Kronprinsens fødselsdagsvink fra balkonen eller den rigtige strand, der trak i gæsterne.

I et stort telt var der lagt op til familiemæssig kvalitetestid, hvor børnene kunne male sten, kæle med krabber og bygge skibe af træ, mens de voksne måtte hjælpe til med at save og bore.

- Uden alle de frivillige havde der ikke været en strandfestival. Og det kræver i første omgang lokal opbakning, hvis Otterup skal markere sig og trække udenbys gæster til sådan nogle arrangementer, siger Pia Longet.

Årets rammer har været helt perfekte og hendes drøm er da også, at strandfestivalen skal vokse sig stor over de kommende år. Planerne er allerede ved at tegne sig på papiret for næste års udgave.

- Først og fremmest kunne jeg godt tænke mig at der var flere foreninger og handlende, der stillede op med en bod og præsenterede varer eller hobbies, der på en eller anden måde har noget med strandliv at gøre, fortæller hun.

De to hollandske sandkunstnere fortsætter arbejdet med sandmonstrene i de næste 10 dage, hvor man kan følge arbejdet på Torvet, ved biblioteket og på p-pladsen ved rådhuset.