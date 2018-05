Hipsterfar

Det skal hipsterfar se, høre og spise:

Det allerførste, hipsterfar gør, efter han er ankommet til Heartland torsdag, er at finde den særligt fremtillede Heartland-øl (en frugtig pale ale brygget med new zealandsk Nelson Sauvin-humle). Lidt træt af (gourmet)burgere går han derefter ud for at finde PMY; latinamerikansk streetfood på Michelin-niveau. Og så er han klar til musikken. 20.55 er han derfor på plads i Future Talk-teltet, når Oneohtrix Point Never spiller sit futuristiske koncertkoncept "myR.iad".

Det starter med en talk fredag formiddag, når den tyske journalist Günter Wallraff og dramatiker Kristian Husted mødes for at snakke om, hvordan de europæiske lande har håndteret de seneste års migrations- og flygtningestrømme. Næste talk er allerede kl. 12, hvor det er Adam Price, der snakker tv-serier med skaberen af det norske gigahit "Skam", Julie Andem, under overskriften "Har de store tv-serier et samfundsansvar?" Efter lidt flere Heartland-øl (og måske en burger alligevel) sluttes fredag af med The The på Greenfield Stage kl. 22.30.

Lørdag lægger hipsterfar blidt ud med morgenoplæsning af forfatter Morten Ramsland kl. 10.30 på Prxjects Stage. Kl. 11 tager dj Kasper Bjørke over samme sted med et 'ambient dj-set', der lover at rense ud. Og når han nu er helt nede i gear, smutter han forbi voldgraven, hvor videoinstallationen "The Great Silence" af kunstnerduoen Allora & Calzadilla bliver vist, som i øvrigt bliver vist alle tre dage på festivalen.

Efter denne blide opstart er hipsterfar mere end klar til at trykke den af helt oppe foran til LCD Soundsystem på Greenfield Stage kl. 22.30, og festivalen sluttes af med syrisk bryllupstechno i hænderne på Omar Soleyman på Highland Stage et kvarter over midnat.

Bobler(e): Hipsterfar kunne godt finde på at købe den officielle og bæredygtige T-shirt skabt af Jeppe Hein/Change Yourself med trykket "You look into my heart".