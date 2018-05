Det er Det Vilde Vesten anno 2018 i Rådhushallen lørdag middag. I løbet af fem minutter bliver et helt hold soldater udraderet af et andet, mens begejstrede publikummer klapper fra tribunerne, og speedsnakkende kommentatorer får klassiske stemmer som Jørgen Leths og Jørn Maders til at minde om et par skuespillere i en sporvognsduet.

- Se holdet formår at lave den her superlækre gamesandwich, hvor de rammer modstanderne fra hver side af, så der ikke er noget at gøre.

- De når kun lige at se, at rotationen går i gang, men det er sådan en situation, hvor man ...

- Ohhh ohhh, dér var modsvaret til gengæld, lyder det over højtalerne i det kombinerede spillerum og tv-studie, som i anledning af DM i esport er bygget op i den klassiske rådhushal.

De fleste af tilskuerne i Rådhushallen ser hjemmevante og fattede ud, mens andre af os bruger længere tid på at få hoved og hale i det tempofyldte skydespil. En af dem, der nysgerrigt stikker hovedet ind, er den socialdemokratiske byrådspolitiker Claus Skjoldborg Larsen, der sammen med hustru og to sønner tager en afhopper fra lørdag formiddags strøgtur. Det er tydeligt at se hvem i familien, der forstår sig på dagens anderledes optrin.

- Jeg spiller ikke selv, men deres værelser er pakket ind i spil, siger politikeren og ser stolt på sine to sønner. Alligevel lykkes det ham kort efter at lokke dem begge med ud i solen igen.

Belønningen kunne måske være en is eller en pakke fodboldkort, men nu lever vi som allerede nævnt i 2018. Og inden familien går ud, peger Claus Skjoldborg Larsen på sine drenge, der hver især klemmer en mobiltelefon mellem hænderne.

- Vi skal ud for at fange Pokémoner, siger han og griner.