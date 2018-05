Oure skulle bruge 70 minutter inden det lykkedes at overspille et solidt spillende Esbjerg forsvar.- Esbjerg spillerne løb mange forgæves skridt efter Oures dygtige kombinationsspillere, sagde Oures træner Bjørn Holm, der glædede sig over udbyttet af at løbe modstanderne trætte.

Det blev cirka et kvarter før slut til to hurtige mål ved Aron Sigurdsveinn og Mikkel Hyllegaard, inden Esbjerg i det 86. minut reducerede på holdets eneste store chance. Kort før tid øgede Simeon Sørensen til 3-1. (KAI)