By og Land-Sydfyn og Svendborg Kommune er sammen om at invitere til åben konference med fokus på udvikling af Svendborg. "Sammen udvikler vi Svendborg" holdes den 6. juni i Maritimt Center

Svendborg: By og Land-Sydfyn har en tradition at invitere det byrådet en tur rundt i dets kommune for at se på kulturværdier. Det har hidtil foreget i bus og med skib, men denne gang bliver det på en ny måde.

Det fortæller formand for By og Land-Sydfyn Rudi Rusfort Kragh, der hidtil har stået for arrangementet.

- Denne gang vil vi prøve at se på byen i sin helhed. I stedet for en bustur laver vi en bykonference som en intro til de mange nye byrødder i, hvad Svendborg egentlig er for en by.

"Sammen udvikler vi Svendborg", hedder konferencen, der er gratis for alle at deltage i.

- Vi holder en åben konference i Maritimt Center med foredrag og udstilling og debat. Fokus er på, hvad vi kan gøre sammen. Hvordan vi kan forny byen uden at miste de værdier, den har, siger han og tilføjer, at det gælde både kulturelle, sociale og økonomiske værdier.

Ønsket er at finde en fælles vej til udvikling og fornyelse. Et samspil mellem borgere, erhvervsliv, kommune og foreninger.

Til inspiration og information er der linet to foredrag op. Først er det tidl museumsinspektør Peter Dragsboe der taler under titlen "Den gode by; hvilke kvaliteter har Svendborg - og hvor gik det galt?".

Derefter er det Anna-Line Møller Sutcliffe fra Slots- og Kulturstyrelsen med "Kulturarvens økonomiske værdi - får vi nok ud af den?".

Der bliver også mulighed for at møde forskellige udstillere med relation til emnet. Bevaringsforeninger, arkitekter, håndværkere, ejendomsmæglere, handelsstanden, museet og kommunen.

Konferencen åbner klokken 18.