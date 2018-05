Sammen med sine to partifæller, Marianne Høj og Lars Hansborg-Sørensen tog Kerteminde Kommunes borgmester Kasper E. Olesen (S), lørdag i Munkebo kampen op med en Multiman - svømning, cykling og løb. Det blev også til en dyst mod et ganske særligt hold fra rådhuset.

Munkebo: Egentlig er det jo mest for sjovt, men når nu først løbeskoene er bundet, kan Kerteminde Kommunes borgmester, Kasper E. Olesen (S), nok alligevel godt mærke, at konkurrencegenet prikker under huden.

Partifællen Marianne Høj skal hoppe i bassinet i Munkebo Svømmehal og svømme 20 baner - 500 meter, inden hun giver chippen, der registrerer tiden videre til byrådsmedlem og partifælle, Lars Hansborg-Sørensen, der herefter skal klikke skoene i pedalerne og snuppe 15 kilometer rundt i Munkebo, inden han afslutningsvis giver chippen til borgmesteren, der skal snuppe fem kilometer rundt i Munkebo Multipark.

“ Jeg har været ramt siden februar, og det er først her for 14 dage siden, at jeg reelt har fået grønt lys til at være fysisk aktiv igen, men allerede inden diskusprolapsen, dyrkede jeg ikke så meget sport, for der var jo også lige en valgkamp, der tog min tid. Kasper E. Olesen (S), Kerteminde Kommunes borgmester om sin fysiske form.

Palle Hansborg-Sørensen - tidligere borgmester i Kerteminde Kommune og nu medarrangør af Munkebos tredje Multiman Triathlon, synes, at det er én rigtig god idé, at den nye borgmester deltog i triathlonstævnet, hvor omkring 100 atleter er meldt til.

Kasper E. Olesen er ikke uenig i denne betragtning, men han vil nu ikke gøre det alene, og derfor melder han nu klar til start med sine to partifæller - et nuværende og et tidligere byrådsmedlem.

Team MLK hedder holdet, men på startlisten er også holdet "For hyggens skyld." Og lige netop dem kunne borgmesteren egentlig godt tænke sig at give baghjul, for holdet består nemlig af ansatte fra rådhusets administration, blandt andet sekretær Jane Gotfredsen. De to joker lidt indbyrdes.

En diskusprolaps i ryggen har sat borgmesterens form tilbage.

- Jeg har været ramt siden februar, og det er først her for 14 dage siden, at jeg reelt har fået grønt lys til at være fysisk aktiv igen, men allerede inden diskusprolapsen, dyrkede jeg ikke så meget sport, for der var jo også lige en valgkamp, der tog min tid, smiler han underfundigt.

Jane Gotfredsen mener, at Kasper E. Olesen underspiller:

- Jeg tror ikke helt på ham. Jeg tror, at han har smugtrænet, ler hun.

Borgmesteren ryster på hovedet.

- Nej, det er virkelig kun blevet til nogle småture, pointerer han.