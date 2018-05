Cykelstjernen Chris Froome (Sky) sikrede sig lørdag med stor sandsynlighed den samlede sejr i Giro d'Italia.

På løbets næstsidste dag på 20. etape forsvarede Froome førstepladsen, selv om hans hårdeste rival, hollænderen Tom Dumoulin (Sunweb), gjorde alt for at ryste briten.

Etapesejren tog spanieren Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), efter at han havde været i udbrud det meste af dagen.

Nieve gav dermed sig selv en ekstra fødselsdagsgave, da han lørdag fyldte 34.

Den største spænding havde samlet sig omkring klassementet, hvor Froome før den bjergrige etape havde et forspring på 40 sekunder til sidste års Giro-vinder, Dumoulin.

Dumoulin forsøgte på den sidste stigning at køre fra Froome, men hver gang lykkedes det briten at lukke hullet.

Hollænderen prøvede snedigt at give indtryk af, at han var løbet tør for kræfter, og kort efter forsøgte han igen at overrumple Froome med et angreb. Men igen forgæves.

Til sidst havde Dumoulin ikke mere at skyde med, og de sidste kilometer op mod målstregen var angrebslysten væk.

Dermed kan kun uheld hindre, at Chris Froome vinder sin første samlede Giro, når cykelløbets afsluttes søndag med paradekørsel i og omkring Rom.