Klokken 03.50 natten til lørdag fik Fyns Politi en anmeldelse om et indbrud i Æbleparken, Odense N. Anmelder havde fået mistanke om, at en grøn Fiat Punto, som kørte rundt i området, var blevet brugt i forbindelse med et indbrud. Anmelder fulgte efter bilen, men mistede den af syne efter et stykke tid. Politiet ankom til området og konstaterede, at der var blevet begået indbrud i en af ejendommene. Fyns Politi hører gerne fra vidner, der har set en grøn Fiat Punto i forbindelse med noget mistænkeligt, oplyser vagtchef Kenneth Taanquist.