Lokalplan for Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme er godkendt i Teknik og Erhvervsudvalget. Nu mangler kun byrådet, før projektet kan realiseres

Svendborg: Teknik- og Erhvervsudvalget har i sidste uge vedtaget at indstille lokalplanforslaget for fjernvarmeprojektet for Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle til godkendelse i byrådet. Imod stemte kun Enhedslisten.

Lokalplanen omfatter et erhvervsområde for enden af Industrivej i Vester Skerninge, hvor der skal bygges et biomassefyret fjernvarmeværk baseret på halm og varmepumper med tilhørende halmlager.

Det er er lokalt borgerinitiativ taget i de tre landsbyer for fem-seks år siden, der nu er rykket en tak tættere på målet.

En af initiativtagerne er Rudi Rusfort Kragh, der selv bor i Vester Skerninge.

- Vi fik ideen til et kollektivt fjernvarmesystem, da Gymnastikhøjskolen i Ollerup ønskede at skifte sit varmeanlæg ud. Siden har vi været udfordret af blandt andet en lang politisk proces, hvor vi har kæmpet med gasselskabet, der dækker området nu, siger han.

I dag er Gymnastikhøjskolen ikke med i projektet mere, men ellers er der ifølge Rudi Rusfort Kragh stor opbakning.

- Vi er nu oppe på 796 husstande. Deriblandt er der otte kommunale bygninger.

Et projektforslag efter Varmeforsyningsloven skal dog godkendes forud for byrådets behandling af sagen. Når det er sket, forventer Rudi Rusfort Kragh, at byrådets godkendelse er en formsag.

- Næste fase er så en fire ugers høringsfrist, hvor gasselskabet kan klage. Men gør de ikke det, så vil vi med lidt god vilje kunne komme i gang lige efter sommerferien, siger han.

Lokalplanområdet er opdelt i byggefelter, der graduerer byggehøjden sådan, at der i den sydøstlige del kan opføres byggeri op til 12 meter samt to skorstene i 40 meters højde. Højden i byggefeltet gradueres mod nærmeste boliger mod nord og vest ned til maksimalt 8,5 meter.

Der etableres et beplantningsbælte på fem meter mod Lindekildevej, og den eksisterende beplantning mod det åbne land og Scanhide fastholdes.