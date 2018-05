Til gengæld blev holdet taget igennem taktiske detaljer en masse, da Jan Pytlick og assistent Bo Rudgaard gentagne gange stoppede spillet for at give instrukser.

- Det, vi skal gøre, er at bygge videre på de gode ting fra den anden finale. Og så ved vi godt, at det er en svær udebane, vi skal på, og at vi ikke er favoritter. København er favorit på hjemmebane. Men hvis vi lægger et par procenter ovenpå vores spil fra sidst, så er det også nok til at vinde, sagde Jan Pytlick efter holdets sidste træning inden kampen.

Jan Pytlick regner med, at detaljerne kan blive afgørende. For han spår en tæt kamp. Det samme gør bookmakerne, men hvor Odense HC-chefen placerer favoritværdigheden hos hjemmeholdet, har Danske Spil gæsterne som bedste bud på en kommende danmarksmester. I skrivende stund giver en København-sejr pengene 2,70 gange igen, mens Odense HC blot giver et afkast på 1,70 gange indsatsen.

Jan Pytlick melder alle spillere klar til kamp og ser frem til en spændende finale.

- Vi glæder os - og vi har så meget at bygge videre på fra kamp nummer to. Så vi er superoptimister, slår han fast.

Odense HC kunne næppe heller finde en træner, som er mere hjemmevant i DM-finaler. Det er således 16. gang, Jan Pytlick har haft et hold i en guldduel.

Det er specielt hver gang, understreger han - men måske lidt mere denne gang:

- Det ville være kæmpestort, hvis det lykkes at tage guld. Det er på mange måder år et med det her hold, hvor klubben virkelig har investeret. Vi har kvalificeret os til Champions League, men en guldmedalje vil uden tvivl være prikken over i'et, siger træneren.

Om det lykkes for de orange, vil stå klart søndag omkring klokken 18.