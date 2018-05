Årets Palby Fyn Cup er blevet en solrig folkefest med masser af liv på havnen. Vejret har dog også i perioder været et irritationsmoment for sejlerne.

Bogense: Allerede klokken 5.48 kunne de frivillige i sejladsbureauet i Bogense se det første skib dukke op på kameraerne på Den Ny Lillebæltsbro. Det var som forventet flerskrogsbåden Dragonfire med Jens Qurning ved roret, der var på vej op gennem bæltet, og halvanden time senere passerede den målstregen ved Bogense som den første båd i tiden 17 timer og 33 minutter.

På grund af vindstyrke og retning var det et godt stykke fra den eksisterende rekord på 10 timer og syv minutter.

Dragonfire vandt dermed for femte gang i træk - og for sjette gang i alt.

- Der har i perioder manglet vind nogle steder. Vi har kunnet se ligesom nogle vindhuller ved Helnæs, hvor feltet er gået nærmest i stå, fortæller Poul Erik Asmussen, der lørdag eftermiddag er bureauleder på årets Palby Fyn Cup.

Det betyder også, at feltet vil komme lidt senere ind end de tidligere år.

Lørdag klokken 14 var der stadig kun kommet fire både i mål, udover Dragonfire var det en anden flerskrogsbåd - Black Marlin med skipper Jan Andersen, der sluttede som nummer to. Første kølbåd blev "Pelle P" med skipper Claus H. Andersen fra Thurø Sejlklub.

Klokken 14 strakte feltet sig fra Lillebælt til Svendborg Sund.

- Vejret har selvfølgelig været afgørende for både sejlladsen og aktiviteterne her på havnen, der er gået over al forventning. Der er 29 både der er udgået her klokken 14, og det skyldes primært utålmodighed på grund af den manglende vind. Der har været en enkelt grundstødning, men ingen dramatik eller store skader, fortæller Poul Erik Asmussen.