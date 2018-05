Assens: Assens lagde sand til og Haarby Håndboldklub arbejdskraften bag det store strandhåndbold-stævne - eller beach handball-stævne, som arrangørerne, Fyns Håndbold Forbund, kalder det, på Næs lørdag. Sådan har det været siden 2011, da Haarby-klubben første gang stod for arrangementet.

Og stævnet er vokset støt år for år.

- Vi er gået fra seks baner med 90 hold til nu 10 baner og 170 hold, fortæller Tommy Nicolajsen, der til daglig er træner i klubben, men når det gælder strandhåndbold holder sig til det organisatoriske.