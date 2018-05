Festival

Fredericia: Musik, uniformer og klassiske instrumenter fylder i disse dage gaderne i midtbyen. Til den årlige Fredericia Garderfestival er 385 gardere fra hele landet samlet for at spille musik, hygge sig med hinanden og holde fest lørdag aften.

De tre fredericianere fortæller, de begyndte i 6. Juli Garden, fordi de elsker musik og gerne vil spille, men det er tiden sammen, som får dem til at blive ved.

De har blandt andet været på ture til USA, Spanien og Prag. På festivalen møder de gardere fra hele landet.

- Jeg har været med til alle garderfestivaler. Der har jeg lært mange at kende, blandt andet dem fra Horsens, fortæller Johan Andresen, der også er glad for at kunne dele sin passion for klassiske instrumenter med ligesindede.

Desuden fremhæver de alle tre maden på garderfestivalen som noget af et trækplaster. Maden bliver lavet i Kirstinebjergskolens køkken af frivillige.

Det gode humør og sammenholdet kan en af arrangørerne fra 6. Juli Garden, Sonja Christensen, kun nikke genkendende til.

- Festivalen er en sand fornøjelse for alle. Det giver mange venskaber på tværs af landet, og hvert andet år mødes de igen til DM, som er næste år. Vores yngste gardere er otte år og de ældste 25 år. Mange stopper på grund af uddannelse i begyndelsen af 20'erne, men så kommer de senere tilbage og hjælper til vores arrangementer, fortæller Sonja Christensen.