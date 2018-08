Ny formand for byforeningen: - Jeg er faktisk selv en habil håndværker

Indretningsarkitekt Sharon Fisher er ny markant formand for Byforeningen for Odense og stærkt optaget af, at vi alle passer på Odense, så byen udvikler sig samtidig med, at dens historie bevares. Selv har hun flere kendte istandsættelser af byggerier på sin samvittighed, og hun er hverken bange for at sige, at æstetik er vigtig, eller at tage hænderne op af lommen.