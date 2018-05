Assens: En hidtil for Assens Kommune ukendt gasledning er kommet i vejen for det storstilede Baltic Pipe-projekt til 15 mia. kr., der skal glide gennem Assens Kommune som en langstrakt slange.

Spørgsmålet har tidligere været, hvor ledningen skulle slænge sig. Det bliver sandsynligvis ikke på den såkaldt alternative placering, som byrådet i Assens i starten af året valgte at arbejde videre med for blandt andet at undgå at komme for tæt på beboelser og nye udstykninger. Der skal nemlig være en vis sikkerhedsafstand til gasledningen.

Baltic Pipe-projektet Baltic Pipe er en nye gasledning, der i 2022 skal løbe fra Norges gasfelter i Nordsøen til Polen. Ledningen kommer til at gå gennem dele af Danmark, blandt andet Assens Kommune.



For at ledningen kan lægges, skal der være en sikkerhedsafstand til omkringliggende bebyggelse.



Ledningen skal gøre Polen uafhængig af russisk gas. Det polske gastransmissionsselskab Gaz-System S.A. og danske Energinet samarbejder om det.



Projektprisen er ca. 15 mia. kr. Energinet står for de seks mia. kr., men Polen betaler transitafgift, for at gassen kan løbe gennem Danmark.



Kilde: Energinet/tidligere artikler.

Den alternative "rute" gik syd om Tommerup og Brylle. Den var Energinet, der er med til at etablere ledningen sammen med en polsk samarbejdspartner, med på. Men Energinet har siden fundet ud af, at der findes en eksisterende Naturgas Fyn-ledning på den alternative linjeføring. Derfor skal sagen på ny vendes ved det kommende byrådsmøde 30. maj - denne gang i Helnæs Forsamlingshus.Den eksisterende gasledning er en fordelingsledning mellem Tommerup og Tommerup St. og nord om Brylle.Baltic Pipe-projektet skal forbinde Danmark og Polen med de norske gasfelter for at gavne forsyningssikkerheden. Og uden om Rusland. Gasledningsprojektet består af 800-950 km gasrør i Nordsøen, gennem Danmark, Østersøen og Polen.