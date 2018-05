Sæsonen kan meget vel være slut for norsk målmand. I ugens løb har GOG'erne arbejdet på at få smilene tilbage for at være klar til mandagens alt eller intet-kamp i Aalborg.

- Men Ole er heldigvis i klar bedring. I de seneste par dage har han været i Gudme for at være med omkring holdet, men han har altså ikke trænet med. Han har dog løbet lidt i dag (lørdag, red. ), forklarede Nicolej Krickau.

Efter at have tabt den første bronzekamp hjemme til Aalborg Håndbold med 25-26 skal GOG således vinde mandagens returopgør i det nordjyske for at fremtvinge en tredje kamp i Gudme på torsdag.

Den første bronzekamp blev spillet i mandags. GOG-spillerne havde fri tirsdag og mødte så ind til vægttræning og evaluering af første kamp onsdag. Torsdagen blev en helt speciel dag. Krickau fortæller:

- Vi må nok erkende, at skuffelsen fra den tabte semifinale sad dybere i alle, end vi havde regnet med, og påvirkede den første bronzekamp. Derfor har det været vigtigt at arbejde på at få smilene tilbage i truppen og skuffelsen fra den første, tabte kamp til Aalborg helt væk, så alle er klar til kamp to. Derfor blev torsdagen brugt til andre ting end håndbold i hallen. Det blev en dag, som spillerne selv meget stod for. Torsdagen blev således blandt andet brugt til beachvolleyball og hockey.

Fredag og lørdag blev der trænet normalt i Gudme, og det bliver der også søndag.

- Jeg føler, at truppen er klar til kampen i Aalborg. Alle er klar over, at det er alt eller intet - at vi skal vinde for at fremtvinge en tredje kamp. Jeg forventer en kamp på højere niveau end i Gudme. Begge hold virkede i Gudme påvirket af skuffelsen over ikke at have nået DM-finalen, konstaterer GOG-træneren.

Hos Danske Spil er Aalborg Håndbold favorit til at snuppe bronzen og dermed afslutte sæsonen for begge hold. Nordjysk sejr er således i odds 1,95 (195 kroner i gevinst for en indsats på 100 kroner), mens GOG er i odds 2,20. Uafgjort, som altså også vil betyde nordjysk bronze, er i odds 8,20.