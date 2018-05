33 millioner kroner står på spil i finalen mellem de to klubber, der hver har scoret over halv milliard i CL.

Real Madrid og Liverpool har tjent mange penge på vejen mod lørdagens finale i Champions League.

Lørdag aften står der blot 33 millioner kroner på spil, som er forskellen på den bonus, som tilfalder vinderen og taberen.

De to klubber vil under alle tilfælde kunne se tilbage på et lukrativt udbytte fra en europæisk sæson, der kan ende med en samlet udbetaling på 675 millioner kroner til Real Madrid og 650 millioner kroner til Liverpool i tilfælde af en sejr i finalen.

Det viser en opgørelse fra hjemmesiden Total Sportek, der blandt andet skriver om sportsøkonomi.

Real Madrid har tjent 95 millioner kroner for at deltage i gruppespillet, og derudover har den spanske klub hentet 55 millioner kroner i pointbonus for de seks kampe i gruppefasen.

Liverpool måtte først igennem kvalifikationen for at nå gruppespillet, hvilket betyder, at den engelske klub har tjent 15 millioner kroner ekstra i forhold til Real Madrid på at nå gruppespillet.

Liverpool klarede sig dog ikke nær så godt som det spanske hold i gruppefasen og hentede "kun" en pointbonus på 45 millioner kroner.

Efterfølgende er der i hver klub tikket 230 millioner kroner ind på kontoen for at nå ottendedels-, kvart-, semifinale og finalen.

Derudover kan Real Madrid se frem til et beløb på 265 millioner kroner fra den såkaldte Market Pool, som er bonus fra tv-rettigheder. Her må Liverpool nøjes med 235 millioner kroner.

Lørdagens finale i Kijev sættes i gang klokken 20.45.