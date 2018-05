depotgården

Depotgården har fået ny stor café, flotte køkkenfaciliteter og udendørs terrasse. Det meste har de selv sparet sammen til.

Fredericia: Allerede i 2001 blev der holdt brainstorm om, hvordan man kunne få bedre køkken- og caféfaciliteter i Fredericias store kultur- og aktivitetshus, Depotgården, erindrer daglig leder Vibeke Isaksen. Nu er ombygningen bragt til ende i den store gamle rødstensbygning fra 1891, som engang tjente som garnisonens sygehus. 2. juni er der indvielse i Lollandsgade og mulighed for at se det store flotte køkken og et endnu større lyst caféområde, der har plads til 100 personer. “ Programmet for lørdag den 2. juni: 18.30 Festlighed for Depotgårdens brugere De 600 brugere kan også se frem til at kunne benytte en rummelig terrasse med glasoverdækning ud mod gårdhavemiljøet. Den var ellers blevet sløjfet, fordi pengene ikke rakte. Men efter at veteraner har fået tilknytning til huset, åbnede der sig en ny mulighed.

Hjælp fra veteraner

- Vi var så heldige at få 1,2 millioner kroner bevilget af en forsøgspulje til aktvitets- og mødesteder for veteraner, forklarer Gunvor Bæk Petersen, formand for brugerbestyrelsen. Veteraner er med i projektet "Veteraner som en ressource i fællesskabet", der holder til på Depotgården. Ellers er det Depotgården, som har sparet op, så de har kunnet betale hovedparten af beløbet til den store og omfattende ombygning. Realdanias "Underværker" har også været gavmild, ligesom den private brugerforening hos Depotgården har givet et tilskud til den i alt 1,9 millioner dyre ombygning og renovering. Fredericia Kommune har stået for at styre byggeriet.

Fællesskab

I tiden, der er gået, har kravene ændret sig. F.eks. skal der i dag være to håndvaske i et køkken, som der lejlighedsvis produceres mad fra. Køkkenet i granitgråt er også pænt forsynet med stor ovn, opvaskemaskine og flere køleskabe, som Depotgården har overtaget fra det nu nedlagte Fredericia Sygehus. Det er placeret i et bredt gangareal, som nu bliver lukket af, så brugerne slår et smut forbi cafeen, når de skal rundt på første etage. Hensigten er at vise brugerne vej til fællesskabet i den store café, hvor de på en stor opslagstavle kan orientere sig om de mange aktiviteter og værksteder i det store hus. Flere rum er slået sammen. Der er kommet linoleum på gulvet, sat støjlofter op og energibesparende LED-lys, og de gamle vinduer er renoveret, mens forsatsvinduerne er ny. - Vi håber at kunne tilbyde foredrag og andre aktiviteter i cafeen, siger sekretær Lis Tarnow, som er overbevist om, at Depotgården bliver en integreret del af Kanalbyen.

God plads om eftermiddagen

Bestyrelsen opfordrer alle til at gøre brug af Depotgården, som byder på overvældende mange værksteder, hvor man kan dyrke sin hobby. Især i eftermiddags- og aftentimerne er der god plads. Alle fra 15 år og opefter kan tegne et årligt og forpligtende medlemskab for 650 kroner. Det forventes nemlig, at medlemmerne giver en hånd med. Det er nemlig ikke alene de 95 frivillige og husets to ansatte, som trækker læsset. Da avisen er på besøg, er der da også flere brugere, som har travlt med at gøre cafeen klar til indvielsen og de mange gæster. Rullegardiner skal hænges op, malerbøtter og stiger ryddes væk, og den sidste rengøring klares. - For mange betyder det sociale liv her i huset meget, forklarer Lis Tarnow. Der bliver taget initiativ til temaer, som alle kan deltage i. Det kan være alt fra at lære mere om betonstøbning, at male, arbejde i sten til måtteflet. Også værkstederne, der ligger i de gamle garager, er blevet opdateret med blandt andet store vinduespartier, der vender ud mod gårdhaven.

Indvielse