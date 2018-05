En Harley Davidson rustvogn er en tung og bred udfordring - også uden passager. Fynske bedemænd fra Begravelse Danmark testede den amerikanske drøm med sidevogn på køreteknisk anlæg i Ellested. Og der var ingen slinger i valsen.

Ellested: - Ved acceleration med sidevogn drejer motorcyklen til højre. Og når du bremser, så drejer den mod venstre. Under kyndig vejledning fra køreteknisk instruktør Jens Peder Lindballe lykkes det de to fynske bedemænd Kim Bøilerhauge og Gunnar Bundgaard at tæmme den sorte Harley med sidevogn, som svinger i lav fart mellem keglerne. Kirken bimler solidarisk med i Ellested lidt uden for Ørbæk - måske som et varsel. For afdødes sidste rejse er en dyrebar mission, som bedemændene skal være chauffører på. - Jeg kører i forvejen motorcykel som hobby, så jeg vil da gerne vikariere, når der er behov, bemærker bedemand Gunnar Bundgaard fra Dalum-Hjallese, som til hverdag kører den konventionelle rustvogn fra svenske Volvo.

Med kiste på tre hjul

For de fleste er en rustvogn den sidste tur på denne jord. Også selv om det er en Harley Davidson med sidevogn, som er parkeret ved kirken. Men for tre fynske og jyske bedemænd, var det forleden allerførste tur om bord på landets eneste mc-rustvogn af slagsen. På Dekra Køreteknisk Anlæg i Ellested havde Begravelse Danmark sat tre af sine bedemænd stævne til en omgang træning i kørsel med rustvogn på tre hjul. De er udset til at vikariere, når den faste københavnske chauffør på den godt 700 kilo tunge Harley med sidevogn er forhindret i at køre turen fra kapel til kirke og for nogle retur til krematoriet. - Vi oplever at flere ture går til Fyn og Jylland. Så nu udvider vi vores motorcykelteam med yderligere tre jysk-fynske kolleger, som i forvejen har stor erfaring i at køre på motorcykel. Men inden skal de prøve at manøvrere på den store maskine med sidevogn. Det kan godt være lidt af en udfordring, forklarer administrerende direktør i Begravelse Danmark, Mogens Balling.

En hybrid på vejene

Den store Harley Davidson Ultra Glide med 1880 kubik og 98 heste er købt af begravelseskæden for fire år siden. Den er erhvervet i Frankurt og specialdesignet i Düsseldorf til den særlige opgave at køre med sidevogn ombygget til rustvogn på den danske asfalt. Men Trafikstyrelsen var den største forhindring på den vej. - Det tog seks måneder af få tilladelserne på plads, jeg havde forventet 14 dage, husker Mogens Balling om alt fra styrelsens overvejelser om vægt og abs-bremser på Harleyen, som har seks fremadgående gear og et bakgear. Det er ofte motorcyklister, som vælger at sige farvel med en tur i sidevognen. Men også mange andre snupper den store Harley på den tur i denne verden. - Jeg oplever, at Harleyen med rustvogn giver en mere opløftet stemning i forhold til en almindelig rustvogn. Det gør noget ved folk, de får ofte et smil på læben, selvom det er en trist baggrund, bemærker Hans Chr. Billesø Han nævner en 92-årig dame, som for nylig kiggede indenfor i forretningen på Frederiksberg. - Når jeg skal af sted skal det være om bord på Harleyen. Det var hendes sidste vilje, og den blev udført forleden. Den gamle dame kørte i øvrigt scooter lige til det sidste, fortæller Hans Chr. Billesø.

Harley løfter tristessen