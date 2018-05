teater

- Mit arbejde med at designe kostumerne har været meget intuitivt, når instruktør Michael Hansen har beskrevet karaktererne for mig. Jeg prøver at se karakteren for mig, og arbejder med kontrasten mellem Shakespeares tid og det moderne. Nu er det unge skuespillere på mellem 18 og 22 år, så jeg har indarbejdet noget mere upoleret, råt og ægte i kostumerne, fortæller Karina Tranholm Lyk.

- Jago er en meget flamboyant karakter, der veksler mellem det feminine og det maskuline. Han skal udtrykke så mange forskellige ting - uhygge, kontrol og ro, når han er alene. Til gengæld er han mere kaotisk og larmende sammen med andre mennesker. Udfordringen for mig har været, at det samme kostume skal kunne bære begge facetter af hans personlighed.

Karina Tranholm Lyk fortæller, at hun altid har været mest fascineret af skurkene. Othello byder på en spændende én af slagsen, for som hun siger:

Mens de seks skuespillere er ved at være klar til at lave gennemspilninger de sidste tre uger før premieren, er systuen lige gået i fuld produktion. For Karina Tranholm Lyk fylder det store arbejde, der ligger forude, meget i hovedet om aftenen, men når hun så vågner om morgenen, kan hun overskue processen igen. Her fremhæver hun, at holdindsatsen har stor betydning:

- Vi kender heldigvis hinanden efter det store kostumearbejde på Burlesque, så vi kan udnytte hinandens kompetencer, og komplementerer hinanden godt. Det gør, at vi kan løfte opgaven i fællesskab, forklarer hun.