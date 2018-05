Drejø: Grundlovsdag bliver en festdag i mere end en forstand, for på Drejø indvier man en ny motions- og legeplads på pladsen ved Drejø Færge- og Lystbådehavn. Det sker klokken 12.30.Med støtte fra Friluftrådet og Veluxfondens pulje målrettet 60+, samt flere lokale puljer blandt andet Drejø Beboerforening, Havnens Ildsjæle puljen og Puljen til lokale initiativer i Svendborg Kommune, er det muligt at søge penge til motionsredskabern målrettet 60+. Børnenes behov er også tilgodeset med støtte fra LAG småøerne og Ø-støtte midlerne under Landdistriktspuljen. Pladsen er opsat af Palle Vøllekær fra Legetøjsfirmaet COPLA. Der bydes på pølser og en håndbajer/vand i dagens anledning, og Drejø Beboerforening oplyser, at alle er velkomne. (gedde)