Sidste år blev der kørt læssevis af sand ind på Torvet i Nyborg og afholdt Beachvolley-turnering. Selv om arrangementet anses for en succes, vil der i år ikke være strandstemning og palmer at finde i bymidten.

Nyborg: Sidste år blev en kæmpe sandkasse midt på Torvet i Nyborg fyldt med 19 lastbillæs fint sand og brugt til afholdelse af Nyborg City Beach Performance, hvor mænd og kvinder i badetøj kastede sig efter en Volleyball til europæisk elitestævne. Det var første gang, at et Beachvolley-stævne i Danmark blev rykket fra stranden og ind i bymidten, og det fik både andre kommuner og Dansk Volleyball Forbund til at kigge med fra sidelinjen med henblik på at få flere af den slags arrangementer i år 2018. Det bliver dog ikke i Nyborg - i hvert fald ikke denne sommer.

- Nu står vi og skal lave et nyt torv, så under alle omstændigheder bliver der et afbræk i tingene. I stedet for at vi med de nuværende fysiske rammer forsøger at udvikle det, der var sidste år, er det måske bedre at sige, at de erfaringer, vi fik sidste år, venter vi med at bruge, til det nye torv står færdigt. Så kan vi se, hvordan rammerne er, og om det fortsat skal være på Torvet, siger Peter Wagner Mollerup (V), der er formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget i Nyborg Kommune, som på sit sidste møde skulle beslutte, om de ville bevilge 232.500 kroner til arrangementet.

- Det er mange penge at bruge på noget, som man er lidt usikker på, om man skal have fremover, tilføjer han og understreger, at arrangementet ikke bliver skrottet, men lagt på hylden.