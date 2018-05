Svendborg: Svendborg Forsorgsmuseum har udviklet et dilemmaspil for skoleelever. Det er et live-action spil, hvor elever på skolernes mellemtrin både skal påtage sig rollerne som Fattiggårdens ansatte og indlagte. Eleverne skal arbejde, planlægge flugtforsøg, rulle cigaretter (falske naturligvis), finde deres børn, spise fedtemadder på tid og meget mere. Spillet er en helt særlig aktivitet, som kun kan opleves i juni, august og september, og det foregår på mandage, hvor museet er lukket for almindelige gæster. Det betyder, at eleverne får de historiske rammer helt for sig selv. Fattiggårdens Dilemmaspil er en del af Den Gamle Bys projekt "Historien Fortalt Gennem Dilemmaspil", som er en del af det landsdækkende projekt "Historier om Danmark". Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen og Nordea-Fonden. (gedde)