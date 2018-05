112

Et slukningskøretøj med 12 mand blev fredag sendt fra Fredericia til Randbøl Hede for at hjælpe med at bekæmpe hedebranden.

Fredericia: Hedebranden i Randbøl ved Billund fredag påvirkede i høj grad det lokale brandberedskab i Fredericia. Som en del af Trekantbrand leverede den lokale brandstation også mandskab til den voldsomme brand på Randbøl Hede, som blev anmeldt kl. 11.28 fredag og hurtigt spredte sig, så der en overgang var omkring 100 brandfolk i gang med at bekæmpe flammerne. “ Alle køretøjer i Trekantbrand var mere eller mindre involveret, så det har påvirket alle stationer Indsatsleder Per Møller Jensen - Alle køretøjer i Trekantbrand var mere eller mindre involveret, så det har påvirket alle stationer, fortæller indsatsleder hos Trekantbrand i Fredericia, Per Møller Jensen. Fra Fredericia sendte man et slukningskøretøj med 12 brandfolk, og der blev kaldt ekstra folk ind for at opretholde stationsdækningen i Fredericia.

Efterslukning i gang