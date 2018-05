Fredag aften klokken 22.55 blev en 21-årig mand sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Udover, at han var i gang med at ryge en joint til Odense Havnekulturfestival, da politiet hev fat i ham, havde han også otte gram skunk på sig, oplyser Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi. Lidt senere, klokken 23.18 på Estlandskaj, konfiskerede politiet små mængder hash og kokain fra en 19-årig mand, som også blev sigtet for narkobesiddelse.