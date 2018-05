Brand på Randbøl Hede er under kontrol, men små brande fortsætter med at blusse op.

Mens brandfolk lørdag stadig kæmper med efterslukningen på Randbøl Hede, får beboere i omkringliggende landejendomme lov til at vende tilbage til deres hjem.

Branden kom natten til lørdag under kontrol. Lørdag ved middagstid kan beboere, som har været evakueret fra fire omkringliggende ejendomme, vende tilbage.

Det fortæller vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi.

- Brandinspektøren har netop været oppe at flyve for at få et overblik over området. Der har jeg fået melding om, at vi kan underrette beboerne om, at de kan vende tilbage, siger han.

Foruden de fire ejendomme blev flere veje også evakueret - og de er stadig lukkede. Bøgvadvej er fortsat afspærret ved Frederikshåbsvej og ved Almstokvej. Politiet har ikke noget bud på, hvornår vejen er farbare igen.

Selv om branden på heden mellem Vejle og Billund er under kontrol, har brandvæsenet fortsat travlt med at arbejde på heden.

- Der er efterslukning i gang, men der opstår hele tiden opblusninger af små brande rundt om i området. Brandvæsenet kører hele tiden rundt og slukker, hvor der opstår nye brande.

- Det er problemet med det her meget tørre område, at der kan ligge gløder, som kan antænde, siger Mikkel Ross.

Der har været brug for et kæmpe mandskab for at slukke branden. Fredag blev det oplyst, at omkring 100 brandfolk var sat på opgaven.

Lørdag får brandfolk også hjælp af en helikopter fra Forsvaret, som hjælper med at spotte de steder, hvor flammer blusser op igen.

De arealer, der er gået op i flammer, er dels privatejede, dels statslige.

Det er Naturstyrelsen Trekantsområdet, der står for plejen af de statslige naturarealer.

Skovrider Inken Breum Larsen anslog fredag, at flere hundrede hektar er brændt ned.

På Sjælland og i Trekantsområdet er der indført et decideret afbrændingsforbud i sammenlagt 14 kommuner.

På Sjælland gælder det kommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge og Stevns.

I Trekantsområdet er der afbrændingsforbud i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner.

Forbuddet gælder for eksempel afbrænding af haveaffald og brug af grill uden fast, ubrændbart underlag i det fri.