En uopmærksom bilist kørte fredag aften klokken 23.38 op bag i en bil, som holdt for rødt ved krydset af Østre Stationsvej og Nørregade. Politiet vurderede, at føreren, en 21-årig mand, havde indtaget for meget alkohol. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Senere på natten fik Fyns Politi ved rutinetjek fat i yderligere to spritbilister i Odense. Den ene var en 31-årig mand, som blev stoppet på Palnatokesvej klokken 02.39, og små ti minutter senere standsede Fyns Politi en 20-årig mand på Ørbæksvej. Begge bilister testede positivt i alkometertesten og blev anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve.