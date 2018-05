Svendborg: Alternativet i Svendborg får mandag besøg af mf'er Josephine Fock, der er partiets finansordfører og er på tur rundt i landet for at møde medlemmer, borgere, brugere, ansatte og lokale ledere i den offentlige sektor. Besøget foregår på Færgegården i Svendborg klokken 20. På mødet, der indledes af et oplæg af Josephine Fock, vil der blive gode muligheder for at bidrage med ideer og praktiske erfaringer. Alternativet Svendborg er vært ved en kop kaffe og håber på stor interesse fra både medlemmer og andre interesserede. (gedde)