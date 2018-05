Abortmodstandere i Irland erkender nederlaget ved fredagens folkeafstemning om at ophæve det irske abortforbud.

Det siger en talsmand for abortmodstandernes kampagne.

De irske vælgere "vejede det på vægten, som gik ned på den ene side. Jeg ville selvfølgelig have foretrukket, hvis de var gået til den anden side", siger John McGuirk, der er talsmand for nej-siden, til tv-stationen RTE.

- Der er folk, der er virkelig knust over dette udfald, tilføjer han ifølge den britiske tv-station BBC.

Fredag gik irerne til valglokalerne for at stemme om, hvorvidt et tillæg til forfatningen fra 1983, som forbyder abort, skal ophæves.

Valgkampen har delt irerne og har ind imellem været meget følelsesladet.

At irerne nu tilsyneladende stemmer for at skrotte abortforbuddet ses som endnu et nederlag for den katolske kirke.

For tre år siden trodsede vælgerne også kirkens anbefalinger, da de stemte for at legalisere ægteskaber mellem to personer af samme køn.

Men i Irland, som traditionelt har været et af de mest religiøse lande i Europa, er kirkens indflydelse mindsket efter en række skandaler om seksuelt misbrug af børn.

Valgstedsmålinger viser ifølge avisen Irish Times, at der er stor forskel på, hvad de yngste og ældste vælgergrupper har stemt.

87 procent af de 18-25-årige har stemt for forslaget om at ændre abortloven. Blandt vælgere på 65 år og derover har 60 procent stemt for at bevare forbuddet, viste fredagens valgstedsmålinger ifølge Irish Times.

Stemmesedlerne er lørdag formiddag ved at blive talt op, og resultatet ventes at ligge klar engang lørdag eftermiddag.

Men de første resultater ser ud til at bekræfte de valgstedsmålinger, der viser, at godt to tredjedele af irerne har stemt for at afskaffe abortforbuddet.

- Det ser ud til, at vi vil skrive historie, skrev den irske premierminister, Leo Varadkar, på Twitter fredag aften.