Japans kvinder behøvede kun tre kampe for at besejre de thailandske værter i Uber Cup-finalen i Bangkok.

For første gang siden 1981 er Japan vinder af Uber Cup, hold-VM i badminton for kvinder.

Lørdag i Bangkok vandt Japan finalen med 3-0 over Thailands værter, der var i holdets første Uber Cup-finale nogensinde.

Japans Akane Yamaguchi lagde for ved at besejre Thailands Ratchanok Intanon 21-15, 21-19 i den første damesingle.

Japan kom foran 2-0, da damedoublen Yuki Fukushima og Sayaka Hirota vandt 21-18, 21-12 over Thailands Jongkolphan Kititharakul og Puttita Supajirakul.

Nozomi Okuhara sørgede for at sikre den samlede sejr til Japan, da hun vandt 21-12, 21-9 over Nitchaon Jindapol.

Med en 3-0-føring var titlen Japans, og der var ikke behov for at spille de to sidste kampe.

Japan vandt i semifinalen 3-1 over Sydkorea, mens Thailand sendte Kinas regerende Uber Cup-vindere ud med en sejr på 3-2.

Netop Kina vandt i kvartfinalen med 3-1 over Danmark.

Kineserne er med 14 titler den suverænt mest vindende nation i Uber Cup-sammenhæng.

Japan er nummer to med i alt seks titler.